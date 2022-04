Pernod Ricard rechnet im Schlussquartal mit etwas langsamerem Wachstum

PARIS (dpa-AFX) - Wegen des Ukraine-Kriegs und der Lockdowns in China rechnet der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard vorerst mit einem leicht schwächeren Wachstum. Das volatile, von Inflation geprägte Marktumfeld dürfte im vierten Geschäftsquartal per Ende Juni etwas bremsen, sagte Konzernchef Alexandre Ricard am Donnerstag in Paris laut Mitteilung.

Für das Gesamtjahr soll der Gewinn aus dem Tagesgeschäft aus eigener Kraft dennoch 17 Prozent höher ausfallen. Zum Halbjahr hatte er mit 22 Prozent allerdings noch höher gelegen. Die operative Marge will Pernod Ricard hingegen etwas ausbauen. Wie groß die Steigerung nach neun Monaten war, teilte der Konzern nicht mit.