MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hält wegen des Kostengegenwinds trotz deutlicher Zuwächse zum Jahresstart und einer höheren Umsatzprognose für 2022 erst einmal nur am Gewinnziel fest. So kalkuliert Konzernchef Christian Hartel nun mit Belastungen durch höhere Energie- und Rohstoffpreise von rund 1,1 Milliarden Euro, was nochmal 100 Millionen mehr sind als zuletzt gedacht. Immerhin sieht er das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach einem "sehr guten Jahresauftakt" 2022 "tendenziell eher am oberen Ende der prognostizierten Spanne".

Den Anlegern am Aktienmarkt reichte das aber nicht, wenngleich ein Branchenexperte beim Gewinnziel Luft nach oben sieht. Die Wacker-Chemie-Papiere fielen am Donnerstagvormittag zunächst bis auf knapp 155 Euro. Zuletzt berappelten sie sich aber ein Stück weit und grenzten das Minus auf zweieinhalb Prozent auf gut 163 Euro ein. Nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere sieht Analyst Markus Mayer von der Baader Bank hier vor allem Gewinnmitnahmen einiger Investoren als Grund für das Minus. So liegen die Aktien 2022 trotz des aktuellen Rücksetzers immer noch fast ein Viertel vorne.