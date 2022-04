--------------------------------------------------------------

- Verbrauch des Busmodells ARTHUR H2 ZERO liegt unter sechs KilogrammWasserstoff pro 100 Kilometer- Günstigerer Betriebskosten als bei vergleichbaren Modellen.- Energiekonzept wurde komplett neu entwickelt - Antriebssystem sowieTemperierung der Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt.- ARTHUR H2 ZERO Bus hat eine Reichweite von über 450 Kilometern.ARTHUR, das Unternehmen für emissionsfreie Mobilität, feiert die Weltpremieremit seinem verbrauchsarmen, emissionsfreien Wasserstoffbus. Auf der MesseBus2Bus in Berlin stellt das Unternehmen sein erstes Produkt vor, das wenigerals sechs Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer verbraucht. Auch dieBetriebskosten sind, in Anbetracht des ganzheitlichen Energiekonzepts, beimBusmodell ARTHUR H2 ZERO günstiger als bei vergleichbare Modellen.ARTHUR entwickelt hochmoderne, emissionsfreie Busse und forscht an dazugehörigenSystemlösungen, um die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben. Da derMobilitätssektor einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen in Europa ist,ist die Nachfrage nach alternativen Mobilitätslösungen groß. Der mit Wasserstoffbetriebene Bus von ARTHUR bietet dabei zwei wesentliche Vorteile: Er produziertbeim Fahren keine Emissionen und trägt zu einer Verringerung der Lärmbelästigungin urbanen Regionen bei. "Wir möchten mit unseren Bussen sowohl Groß- undKleinstädten als auch regionalen Gemeinden die Möglichkeit geben, Menschenemissionsfrei, leise und wirtschaftlich an ihr Ziel zu bringen", erklärt PhilippGlonner, CEO und Co-Founder von ARTHUR. Dabei sollen nicht nur lokale undregionale Emissionen gesenkt werden: ARTHUR strebt den globalen Übergang zueiner emissionsfreien Zukunft an. "Wir wollen die Mobilitätswende selbstumsetzen, indem wir aktiv nachhaltige Lösungen entwickeln", berichtet Glonnerweiter. "Mit unserem verbrauchsarmen Wasserstoffbus haben wir eine ersteMobilitätslösung gestaltet, die nicht nur emissionsfrei und effizient ist,sondern durch ihren Komfort dazu inspiriert, den ÖPNV attraktiver zu machen.Mobilität muss klimaverträglich sowie für alle zugänglich und bezahlbar sein."Die Buslinie ARTHUR H2 ZERO nutzt Wasserstoff als Energieträger und hochmoderneBrennstoffzellentechnik speziell optimiert für Nutzfahrzeuge zur Wandlung derEnergie in nachhaltige Antriebskraft. Im Vergleich zu Bussen mit herkömmlichenVerbrennungsmotoren hat dies neben dem Nachhaltigkeitsaspekt den Vorteil, dassdie Wartungskosten, gerechnet auf den Produktlebenszyklus, sogar geringer sind.