Wirtschaft EY zieht Konsequenzen aus Wirecard-Skandal

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Prüfungs- und Beratungskonzern EY will angesichts des Wirecard-Skandals seine Compliance- und Risikomanagement-Systeme stärken. Das berichtet der "Spiegel".



Knapp zwei Jahre nach Wirecards Ende hat EY demnach eine Art Leitfaden publiziert, um ähnliche Desaster künftig zu verhindern. Auf 44 Seiten hat der Konzern in 29 Empfehlungen zusammengetragen, was sich ändern soll. Die Maßnahmen gehen auch auf Erkenntnisse einer Expertenkommission unter Vorsitz von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) und der früheren Bundeswirtschafts- und Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) zurück.