Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) warnt in der neuen Ausgabe ihrer Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld", vor betrügerisch tätigen Trading Plattformen. Verbraucher und Verbraucherinnen werden telefonisch oder im Internet mit hohen Gewinnversprechen geködert, in komplexe und hochspekulative Finanzinstrumente wie binäre Optionen, CFD und Forex-Trading zu investieren. Nach anfänglichen Erfolgen verzeichnen die Anleger und Anlegerinnen nur noch herbe Verluste und die Anbieter sind nicht mehr erreichbar.



"Kaufen Sie kein Finanzprodukt, das Sie nicht verstehen und informieren Sie sich vor dem Eingehen einer Geschäftsbeziehung über Ihren potentiellen Vertragspartner" so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller. Seriöse Anbieter müssen über eine Konzession einer europäischen Aufsichtsbehörde verfügen. Jene Unternehmen, die in Österreich anbieten dürfen, finden sich in der

Unternehmensdatenbank der FMA.