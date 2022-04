Hohe Ölpreise lassen Gewinn bei Ölkonzern Repsol sprudeln

MADRID (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gestiegene Ölpreise haben bei dem spanischen Ölkonzern Repsol die Kasse klingeln lassen. Das bereinigte Nettoergebnis stieg im ersten Quartal auf 1,06 Milliarden Euro und damit auf mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr - der Gewinn fiel damit auch etwas höher aus als von Analysten erwartet. Dabei entfielen mehr als zwei Drittel auf das Fördersegment, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mit.

Allerdings lag die durchschnittliche Produktion unter dem Niveau des Vorjahres. Hier macht sich Repsols Umstellung des Portfolios bemerkbar. Der Konzern verkaufte Anlagen in Malaysia, Russland, Ecuador, Vietnam, Norwegen und Algerien und stellte die Ölproduktion in Spanien ein. Der Rückgang wurde laut dem Konzern durch Zukäufe in den USA teils ausgeglichen.