Check Point gibt seine Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), veröffentlicht seine Zahlen für das erste Quartal 2022. Der Umsatz steigt mit 543 Millionen US-Dollar um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Pro Aktie konnte man verwässert einen Gewinn von 1,57 US-Dollar im Vergleich zu 1,54 US-Dollar im ersten Quartal 2021 erzielen, was einem Anstieg von 2 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Mit einem Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 398 Millionen US-Dollar gegenüber 375 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2021 ist es auch um die Liquidität gut bestellt.



"Wir hatten ein ausgezeichnetes erstes Quartal", sagt Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software Technologies. "Der Gesamtumsatz und der Gewinn pro Aktie erreichten das obere Ende unserer Prognosen. Wir hatten eine starke Nachfrage nach unserer Quantum-Produktfamilie und eine anhaltende Stärke bei unseren Produkten CloudGuard und Harmony. Die weltweite Eskalation von Cyberangriffen veranlasst Unternehmen dazu, den veralteten Ansatz disparater Punktlösungen zu überdenken und zu einem einheitlicheren Ansatz überzugehen, um die nächste Cyberpandemie zu verhindern. Unsere Kunden übernehmen immer mehr unserer Technologien und konsolidieren ihre Sicherheitsinfrastruktur mit unserer Infinity-Architektur."



Pressekontakt:



Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 74747058-0

mailto:info@kafka-kommunikation.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5207769 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.