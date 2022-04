Quinyx veröffentlicht Deskless Workforce Report 2022 im DACH-Raum (FOTO)

Hamburg/Stockholm (ots) - Deskless Worker fühlen sich nicht wertgeschätzt, 70

Prozent sind zuversichtlich, schnell einen anderen Job zu finden



Quinyx (http://www.quinyx.com/de/deskless-workforce) , einer der führenden

Anbieter von KI-gestütztem Workforce Management, veröffentlicht den "State of

the Deskless Workforce Report 2022" und beleuchtet damit die Arbeitssituation

von Angestellten in Schichtbetrieben. Die Ergebnisse der jährlich durchgeführten

Studie können Arbeitgebende im Dienstleistungssektor dabei unterstützen, die

Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitarbeitenden - auch Deskless Worker oder

Frontline-Mitarbeitende genannt - zu verstehen und besser darauf einzugehen. Für

die im März 2022 durchgeführte Umfrage wurden 2.000 Angestellte in Deutschland,

Österreich und der Schweiz aus Dienstleistungsbranchen mit Schichtsystem

befragt.