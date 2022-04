MET Group erweitert sein Portfolio an erneuerbaren Energien in Europa - Ziel ist eine installierte Leistung von 1 GW bis 2026

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - MET Group erweitert sein europäisches Portfolio

an erneuerbaren Energien durch die Expansion in den italienischen und spanischen

Markt. Das in der Schweiz ansässige Energieunternehmen erwirbt eine 100%ige

Beteiligung an fünf neuen Solarstromprojekten in Italien mit einer erwarteten

installierten Leistung von 213 MWp und ein baureifes Solarstromprojekt in

Spanien mit einer erwarteten installierten Leistung von 50 MWp, wodurch sich das

Gesamtportfolio an erneuerbaren Energien auf 714 MWp erhöht.



Am 9. Februar und 2. März 2022 unterzeichnete MET Group Anteilskaufverträge mit

italienischen Entwicklern, um 100% der Anteile an fünf

Greenfield-Photovoltaik-Entwicklungsprojekten in Mittel- und Süditalien zu

erwerben. Die Photovoltaik-Kraftwerke werden voraussichtlich im Jahr 2024

baureif sein.