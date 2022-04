(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen hat sich laut Dresdner Ifo-Institut im April wieder merklich verbessert. Ausschlaggebend sei die deutliche Zunahme der Geschäftserwartungen, teilte das Institut am Donnerstag in Dresden mit. Die Einschätzung der aktuellen Lage sei in etwa auf dem Niveau des Vormonats konstant geblieben. "Die ostdeutschen Unternehmen scheinen den ersten Schock über den Russischen Angriffskrieg gut verkraftet zu haben", lautete das Fazit. Das Ifo-Geschäftsklima für Ostdeutschland basiert auf etwa 1700 monatlichen Meldungen von Firmen verschiedener Branchen. Sie werden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Der Ifo-Index gilt als sehr treffsicherer Frühindikator für den Konjunkturverlauf./jos/DP/zb