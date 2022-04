NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal stark gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen. Beim unverändert beibehaltenen Ebitda-Ausblick gebe es Luft nach oben./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 07:06 / BST