Bleiben wir zunächst aber bei dem fundamentalen Umfeld und blicken an dieser Stelle auf die aktuellen Quartalsergebnisse; die – um es einmal salopp zu formulieren – keinen vom Hocker gerissen haben.

Vor einigen Tagen legte Tilray die Ergebnisse für sein 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 28.02.2022) des Geschäftsjahres 2022 vor. Wir vergleichen die aktuellen Finanzergebnisse des Unternehmens mit denen des 2. Quartals (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2021) des Geschäftsjahres 2022.

Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q3/2022 mit 151,871 Mio. US-Dollar an; nach 155,153 Mio. US-Dollar in Q2/2022. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 10,086 Mio. US-Dollar. Im entsprechenden Vorquartal betrug das bereinigte EBITDA noch 13,760 Mio. US-Dollar. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum ein Nettogewinn in Höhe 52,475 Mio. US-Dollar; nach einem Nettogewinn in Höhe von 5,797 Mio. US-Dollar in Q2 / 2022. Die wichtige Kennzahl „free cash flow“ zeigt allerdings auf, dass noch Handlungsbedarf besteht. Der free cash flow fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit -47,742 Mio. US-Dollar deutlich negativ aus; nach -24,093 Mio. US-Dollar in Q2/2022.

Charttechnik. Wie so oft im Cannabis-Sektor ist auch bei Tilray ein dominierender Abwärtstrend zu finden. Der Aktie gelang es in der jüngeren Vergangenheit nicht, diesen signifikant zu brechen und sich so aus dem Würgegriff der Korrektur zu befreien. Der letzte – zunächst durchaus vielversprechend angelaufene - Versuch scheiterte im entscheidenden Moment. Zwar gelang es der Tilray-Aktie damals, den wichtigen Widerstand von 7,5 US-Dollar zu überwinden, doch nachhaltig war das Ganze nicht. Der Aktie ging rasch die Puste aus. Sie tauchte erneut unter die 7,5 US-Dollar ab und nimmt nun Kurs auf die markante Unterstützung von 5,0 US-Dollar. Sollte es zum Bruch der 5,0 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum. Der Aktie von Tilray stehen eminent wichtige Handelstage ins Haus. Innerhalb eines schwierigen Marktumfeldes muss es dem Wert gelingen, die wichtige Unterstützung bei 5,0 US-Dollar zu verteidigen. Gelingt dieses Unterfangen nicht, könnte sich weiteres Abwärtspotential auf der Unterseite Bahn brechen… Um das Chartbild zu stabilisieren, muss sich Tilray oberhalb von 7,5 US-Dollar festsetzen…