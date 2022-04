Otto Group-Tochter LASCANA knackt 400-Millionen-Euro-Marke und erzielt Umsatzsteigerung von 22 Prozent (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Der weltweite LASCANA Markenumsatz steigt im Geschäftsjahr 2021/22 um fast 80

Millionen Euro auf einen neuen Umsatzrekord von 436 Millionen Euro.

- Bereits im siebten Jahr in Folge erzielt LASCANA ein zweistelliges

Umsatzwachstum.

- Innerhalb von vier Jahren verdoppelt LASCANA seinen weltweiten Markenumsatz.

- LASCANA Fashion-Sortimente sind größter Umsatzbringer.

- Victoria Swarovski ist neue Markenbotschafterin im LASCANA Jubiläumsjahr 2022.



LASCANA steigert im Geschäftsjahr 2021/22 seine weltweiten Markenumsätze um

weitere 78 Millionen Euro auf einen Rekordwert von 436 Millionen Euro. Mit einem

über alle Vertriebskanäle hinweg kumulierten Online-Anteil von weltweit ca. 90

Prozent profitiert LASCANA dabei weiterhin von der Dynamik des E-Commerce.





"Wir sind sehr froh, dass wir dieses herausfordernde Kalenderjahr mit diesemfantastischen Ergebnis abschließen konnten. Neben dem strategischen Vorteilunseres sehr hohen Online-Anteils war die Ausweitung unserer Produktgruppensowie die sehr gute Verfügbarkeit unseres Angebots ausschlaggebend für diesenErfolg, da wir in der Bevorratung sehr frühzeitig agiert haben", so LASCANAGeschäftsführer Jens Fehnders.Bereits im ersten Quartal des Kalenderjahres 2021 erhöhte LASCANA sehr deutlichseine weltweiten Ordermengen. Dazu wurden die Aufträge aufgrund derCorona-bedingten logistischen Verzögerungen im Durchschnitt um zwei Monatefrüher erteilt. Die daraus resultierende sehr hohe Warenverfügbarkeit führtespeziell im zweiten Halbjahr 2021 und zu Beginn des Kalenderjahres 2022 zuRekordumsätzen.In den verschiedenen Sortimentsgruppen konnte insbesondere Bademode (plus 22Prozent zum Vorjahr) mit einem weltweiten Geschäftsjahresumsatz von insgesamt115 Millionen Euro erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke überspringen. Alsstärkster Umsatzbringer fungierte wie bereits im Vorjahr der Bereich Fashion undShoes mit einem Umsatz von 162 Millionen Euro, der fast ausschließlich onlineerzielt wurde.Die größten Absatzkanäle für die LASCANA Fashion-Sortimente sind neben demboomenden US-amerikanischen Onlinegeschäft die großen Online-Plattformen undMarktplätze OTTO, ABOUT YOU sowie Zalando, wo Umsatzsteigerungen zwischen 25 und70 Prozent erzielt werden konnten.Auch die eigenen LASCANA Stores konnten mit einem Umsatzplus von fast 40 Prozentzum Vorjahr abschließen. "Wir sind sehr froh, dass wir das zweite Jahr derCorona-Pandemie mit dieser guten Umsatzentwicklung abschließen konnten. Zudemsind wir nach unseren sehr erfolgreichen Store-Neueröffnungen, bei denen wirauch unser neuartiges, innovatives Ladenbaudesign gelungen implementierenkonnten, optimistisch, dass wir auch 2022 erneut deutlich stationär wachsen