Berlin (ots) - Direkt an der malerischen Hafenpromenade von Alicante eröffnetBest Place Immobilien seine erste Dependance an der spanischen Mittelmeerküste.Die Vertriebsgesellschaft aus Berlin baut mit der neugegründeten Best PlaceProperties Spain (https://www.bestplace-spanien.com) S.L. ein nachhaltigesImmobilien-Portfolio für Selbstnutzer und Kapitalanleger auf. Gestartet wird miteinem deutschsprachigen Team, einem breiten Serviceangebot und hochspannendenProjekten mit Fokus auf Alicante und Marbella."Wir erschließen den Markt an den sonnenverwöhnten Stränden der Costa Blanca undder Costa del Sol, um unseren Kunden in Deutschland einen sicheren undreibungslosen Immobilienkauf in Spanien zu ermöglichen", so Danny Wolf,Geschäftsführer der Best Place Immobilien GmbH & Co. KG. Die höchsteGolfplatzdichte Europas, das sanfte Mittelmeer, ausgezeichnete Yacht-Häfen,Top-Ferienresorts: Spanien, bekannt als eines der Länder mit der bestenLebensqualität, ist eines der weltweit beliebtesten Destinationen fürImmobilieninvestments. "Das Reizvolle ist vor allem die Vielfalt. Die dynamischeEntwicklung und die Vielzahl an Investmentmöglichkeiten in unterschiedlichenPreis-, Nutzungs- und Ausstattungskategorien sind unvergleichbar", fasst DannyWolf die Marktbedingungen zwischen Valencia und Málaga zusammen. Und Wolfweiter: "Besonders die Gegend um Alicante hat ein unglaubliches Potenzial. Hiergibt es Immobilien in einem attraktiven Preissegment sowohl als Kapitalanlageals auch als Feriendomizil, Altersresidenz oder neuen Dauerwohnsitz". Mit derNeugründung von Best Place Properties Spain reagiert das Unternehmen darauf,"dass viele Deutsche von einer eigenen Immobilie im warmen Süden träumen, abereine Investition in einen unbekannten Markt auch immer ein Schritt ins Ungewisseist. Oft scheitert es an der Sprachbarriere. Wir als sicherer Partner mitdeutschsprachiger vor-Ort-Beratung wollen unseren Kunden diese Unsicherheitnehmen", so Wolf.Bauträger-Erfahrung und erstklassige ServicesBest Place Properties Spain bietet Interessenten ausschließlich Projekte vonerfahrenen und geprüften Bauträgern an. Durch die Begleitung während derBauphase und die Beratung bei steuerlichen sowie juristischen Fragen will BestPlace deutschen Interessenten den Kauf von Immobilien erleichtern. Spanienbietet aktuell europaweit mit die besten Finanzierungskonditionen, weitüberdurchschnittliche Renditen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnisbei den Immobilienpreisen. Diese besonderen Marktbedingungen ziehen immer mehrSelbstnutzer und private Kapitalanleger aus Deutschland an, die sich bei ihremImmobilienkauf an der spanischen Mittelmeerkünste nun auf die Services von Best