Paris (ots) - Ankorstore, das größte Online-Ökosystem, das unabhängige

Einzelhändler und Marken in ganz Europa verbindet, führt seine Pionierarbeit zur

Evolution des Einzelhandels fort. Das jüngste Projekt ist die Einführung eines

Prämienprogramms und die Weiterentwicklung der Markenvision, die nun durch ein

Zwei-Wort-Manifest zum Leben erweckt wird: Rewild Retail.



Bedingungen schaffen, unter denen unabhängige Einzelhändler und Marken gemeinsam

wachsen können





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Gründer von Ankorstore wussten, dass etwas getan werden musste, alsHandelsketten und E- Commerce-Giganten den Einzelhandel verdrängten. Siebeschlossen, das Gleichgewicht im Handel wieder herzustellen, indem sieBedingungen schufen, die es ihnen ermöglichten, auf globaler Ebene zukonkurrieren.Ankorstore war der erste B2B-Marktplatz, der einen Mindestbestellwert von 100Euro und ein Zahlungsziel von 60 Tagen einführte. Das neue Prämienprogramm -eine Initiative, die die Gewinnspanne eines Einzelhändlers erhöht, wenn er beimehreren Marken einkauft - ist nur eine weitere Maßnahme, mit der Ankorstore denunabhängigen Händlern zum Erfolg verhelfen will." Wir wollen den Einzelhändlern die Möglichkeit geben, agil zu bleiben und sichan die Bedürfnisse des Marktes anzupassen, besonders in diesen unsicherenZeiten. Normalerweise werden Rabatte auf das Volumen gewährt, aber wir habenbeschlossen, die Dinge anders anzugehen. Unser Prämienprogramm ermöglicht esEinzelhändlern, die besten Margen zu erzielen, indem sie mehr Marken statt mehrVolumen kaufen. Die Entdeckung von Marken und die Vielfalt ihres Produktangebotssind der Schlüssel, also haben wir unser Geschäftsmodell entsprechend angepasstund damit einen Paradigmenwechsel in der Welt des Einzelhandels geschaffen ",erklärt Nicolas D'Audiffret, Co-CEO und Mitbegründer von Ankorstore. Es ist das"wildeste" Angebot, das Einzelhändler heute auf dem Markt finden können.Eine neue Art, dieselbe Mission auf den Punkt zu bringenSeit seiner Gründung im Jahr 2019 hat sich Ankorstore von einemB2B-Onlinemarktplatz zu einem lebendigen Ökosystem entwickelt, das Marken undEinzelhändlern die Möglichkeit gibt, frei zu wachsen, ihre Kreativität zuentfalten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Überarbeitung der MarkeAnkorstore ist das Ergebnis eines Bedürfnisses nach einem stärkerenMarkenausdruck, der die nächste Phase der Reise einleitet." Um unsere neue Identität widerzuspiegeln, sahen wir uns gezwungen, einen neuenWeg zu finden, den Kern unserer Mission zu formulieren. Wir haben zwei Wortegefunden, die unseren Auftrag und das, was wir als Unternehmen sind, auf denPunkt bringen: Rewild Retail. Das Konzept ist einfach - die natürliche Ordnung