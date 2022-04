Wasserpfeifentabak-Absatz bricht dramatisch ein +++ Bundesfinanzministerium zerstört legalen Markt für Wasserpfeifentabak

Berlin (ots) - In Folge der steuerlichen Maßnahmen für Wasserpfeifentabak im

Jahr 2022 ist der Absatz im 1. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresdurschnitt

um fast 80 Prozent zurückgegangen. Die Steuerwerte verringerten sich um 48,15

Millionen Euro (rund 70 Prozent), wie aus den jüngsten Steuerdaten hervorgeht.



Seit vier Monaten stehen die Produktionsanlagen der meisten Hersteller für

Wasserpfeifentabak still. Grund ist die Zusatzsteuer auf Wasserpfeifentabak, die

seit dem 1. Januar 2022 erhoben wird. Zum anderen darf Wasserpfeifentabak - nach

einer Verordnung des Bundesfinanzministeriums aus dem August 2021 - ab dem 1.

Juli 2022 nur in Verpackungen in den Handel gebracht werden, die 25 Gramm oder

weniger beinhalten. Als Folge nimmt der Handel derzeitig keine Ware mehr ab, da

er befürchtet, die Ware nicht bis zum Jahresende verkaufen zu können. Zugleich

nimmt der Schwarzmarkt die Branche verstärkt ins Visier.





Diese bedrohliche Entwicklung schlägt sich nun auch im Absatz von Steuerzeichennieder. Aus den vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten (https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Verbrauchsteuern/Publikationen/Downloads-Verbrauchsteuern/absatz-tabak-vierteljahr-2140911223214.html) für das erste Quartal2022 geht hervor, dass für 351 Tonnen Wasserpfeifentabak, der erstmalig in derStatistik gesondert ausgewiesen wird, Steuerzeichen bezogen wurden. Im Jahr 2021lag der Jahresdurchschnitt bei einem ganzjährigen Absatz von 6.914 Tonnen bei1.728,5 Tonnen pro Quartal. Die verarbeitete Menge ging damit imVorjahresvergleich um 80 Prozent zurück.Die Steuerwerte gingen von 69,05 Millionen Euro im 1. Quartal 2021 fürWasserpfeifen- und Pfeifentabak um 48,15 Millionen Euro auf 20,9 Millionen Euroim 1. Quartal 2022 zurück. Der Anteil für Wasserpfeifentabak betrug dabei im 1.Quartal 2022 rund 16 Millionen Euro. Damit sinken die Steuereinnahmen trotzTabaksteuererhöhung und der Einführung einer Zusatzsteuer auf Wasserpfeifentabakum 69,72 Prozent in dieser Kategorie.Für die Marktteilnehmer liegt die Ursache in einer fehlgeleiteten Steuerpolitik.Der Vorsitzende des Bundesverbandes Wasserpfeifentabak e.V. Mischall-KonstantinEl-Madany sagt hierzu: "Die Zusatzsteuer auf Wasserpfeifentabak ist bereits eineharte Belastung für die legal produzierenden Unternehmen. Die 25-GrammMengenbegrenzung ist jedoch nicht nur wirkungslos gegen die Steuerverstöße imgastronomischen Bereich, sie ist auch für die Hersteller eine nahezu unlösbareHerausforderung." Für die Anschaffung neuer Abfüllanlagen sind Investitionen inMillionenhöhe notwendig und erfordern insbesondere in einer internationalenLieferketten-Krise deutlich mehr Vorlauf als die eingeräumten zehn Monatsfrist.El-Madany ergänzt: "Die Hersteller können die staatlichen Vorgaben in dieserZeit nicht wirtschaftlich erfüllen. So wird der legale Markt zugunsten derorganisierten Kriminalität zerstört."Der Verband appellierte bereits eindringlich an Bundesfinanzminister ChristianLindner, die betreffende Verordnung unverzüglich zu stoppen, um denSteuerschaden zu begrenzen und bedrohte Arbeitsplätze zu retten.Über den VerbandDer Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V. (ehm. Verband DeutscherWasserpfeifentabak-Manufakturen und -Händler e.V.) vertritt die Interessen vonmehr als 30 Herstellern, Importeuren, Markeninhabern und Händlern vonWasserpfeifentabak in Deutschland. Der Verband setzt sich für einegesetzeskonforme und transparente Produktion, Vermarktung und Abgabe vonWasserpfeifentabak sowie für eine einheitliche Regulierung von Shisha-Bars ein.Ziel des Verbands ist es, in Öffentlichkeit und Politik das Bewusstsein für dasKulturgut Shisha und seinen Beitrag für das soziale Zusammenleben zu stärken undim Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern verbindliche Standards fürden legalen und verantwortungsvollen Verkauf von Wasserpfeifentabak zuetablieren.Pressekontakt:Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V.Folke Rega (Geschäftsführer)Unter den Linden 4210117 BerlinTelefon 030/886636270Mobil: 01621858416E-Mail: mailto:presse@wpt-verband.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162828/5207569OTS: Bundesverband Wasserpfeifentabak e.V.