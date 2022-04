Maxeon Solar Technologies arbeitet mit OpenSolar zusammen, um Installateuren ein neues und innovatives Auslegungs- und Angebotstool zur Verfügung zu stellen

SINGAPUR, 28. April 2022 /PRNewswire/ --Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen, gab heute eine Partnerschaft mit dem führenden Software-Anbieter OpenSolar bekannt, um seine Installationspartner mit SunPower Design von Maxeon, einer neuen, praxisorientierten Design- und Angebotssoftware, zu unterstützen. . So können die Maxeon-Installationspartner innerhalb weniger Minuten, genaue und verständliche Angebote erstellen und dadurch ihren Kunden einen optimalen Kundenservice bieten, während gleichzeitig die Effizienz der Arbeitsabläufe maximiert wird. SunPower Design von Maxeon ergänzt die Tools, die den Maxeon Installationspartnern zur Verfügung stehen. Neben dem SunPower Design von Maxeon umfasst die erste Version dieser neuen Software Plattform erweiterte Schulungsprogramme, integrierte Online-Bestellungen einschließlich Logistik-Updates sowie Marketing-Tools.

„Die neuen digitalen Tools sind der Eckpfeiler unserer kundenorientierten Umstrukturierung, die darauf abzielt, unseren Vertriebspartnern ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und den Kaufprozess zu vereinfachen", so Mark Babcock, Chief Revenue Officer von Maxeon Solar Technologies. „Wir arbeiten hart daran, eine umfassende, einfach zu bedienende Plattform bereitzustellen, um die dringendsten Bedürfnisse unserer Vertriebspartner zu erfüllen und ihre Probleme zu lösen, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir erwarten, dass unser digitales Toolkit von Version zu Version zu einem echten virtuellen Assistenten für unsere Installateure wird, der ihnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert, um ihre Verkaufs-, Beschaffungs- und Installationsprozesse effizienter zu gestalten."

Ralf Elias, Chief Product Officer von Maxeon Solar Technologies, hebt die Stärken der Partnerschaft mit OpenSolar hervor: „Die gemeinsame Arbeit mit OpenSolar ermöglicht es uns, branchenführende Software anzubieten, die speziell darauf zugeschnitten ist, den Wert hervorzuheben, den unsere Premium-Panel-Technologie den Endkunden langfristig bieten kann, und unseren Partnern zu helfen, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden. Wir gehen davon aus, dass wir mit OpenSolar in der Lage sein werden, Hunderten von Installateuren auf der ganzen Welt schnell ein neues, leistungsfähiges Tool zur Verfügung zu stellen und ihnen dabei zu helfen, in einer für die Energiewende so entscheidenden Zeit schnell zu skalieren."