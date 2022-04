Hohe Öl- und Gaspreise bescheren Totalenergies Gewinnsprung

PARIS (dpa-AFX) - Der Energieriese Totalenergies stampft sein Engagement in Russland ein und schreibt Milliarden auf ein dortiges Projekt ab. Dennoch bescherten die durch den Ukraine-Krieg nochmals stark gestiegenen Öl- und Gaspreise den Franzosen im ersten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung. Für die Aktionäre gibt es nun wie geplant eine höhere Dividende. Darüber hinaus stockt der Vorstand das Volumen für den geplanten Aktienrückkauf auf, wie Totalenergies am Donnerstag in Paris mitteilte.

An der Börse legte die Aktie am späten Vormittag um mehr als dreieinhalb Prozent zu. Auch bei Analysten kamen die Zahlen gut an. Totalenergies habe durch alle Bereiche hinweg besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Jefferies-Analyst Giacomo Romeo. Michele Della Vigna von der US-Bank Goldman Sachs äußerte sich ebenfalls lobend und sprach von starken Resultaten.