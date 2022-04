Fachkräftemangel bremst Erholung der Eventbranche / ISM-Professor fordert Strategiewechsel in der Eventwirtschaft (FOTO)

Frankfurt (ots) - Kaum fällt die Maskenpflicht, zieht es die Menschen wieder in

die Clubs, an Konzerte und Events. Die Besucherinnen und Besucher müssen dabei

längere Wartezeiten für Einlass oder Service in Kauf nehmen und sich mit einem

kleineren Veranstaltungsangebot zufriedengeben. Denn über ein Viertel der

Fachkräfte ist während der Corona-Krise in andere Branchen abgewandert und viele

Dienstleister und Zulieferer mussten Insolvenz anmelden. Um dem Fachkräftemangel

in der Eventbranche zu begegnen, fordert Prof. Dr. Bernd Schabbing von der

International School of Management (ISM) an der Prolight & Sound Messe in

Frankfurt deshalb einen Strategiewechsel der Branche.



Für die Event- und Gastro-Branche ist die nun schnell steigende Nachfrage nach

Freizeitangeboten Segen und Fluch zugleich. Nach zwei Jahren Pandemie fehlt es

am nötigen Personal; rund ein Viertel der Fachkräfte ist in andere Branchen

abgewandert. Zudem musste eine größere Zahl von Dienstleistern ihr Geschäft

aufgeben.





Was muss die Branche also tun, um für Fachkräfte wieder attraktiv zu werden?Professor Dr. Bernd Schabbing unterrichtet Eventmanagement und Tourismus an derInternational School of Management. Der Experte verweist in einem Vortrag aufder Eventmesse Prolight & Sound in Frankfurt auf die Ergebnisse von zweiStudien: Befragt wurden sowohl Arbeitgeber aus der Eventwirtschaft als auchAbsolventinnen und Absolventen über ihren Berufseinstieg in die Eventbranche.Dabei zeigt sich, dass das Problem nicht nur das schlechte Gehalt, die hohenArbeitsanforderungen bezüglich Überstunden sowie die Sonn-, Feiertags- undNachtarbeit ist. Sondern es hakt auch grundsätzlich am Image der Branche alswenig wertschätzender Arbeitgeber. Diese Faktoren haben viele Menschen in derBranche schon vor Corona belastet - und auch dafür gesorgt, dass Absolventen demBerufseinstieg zurückhaltend gegenüberstehen.Aus Sicht des ISM-Experten Schabbing sind die heute so akut auftretendenProbleme demnach hausgemacht: "Die Branche muss dringend ihr schlechtes Imageals Arbeitgeber loswerden - und die Kunden müssen bereit sein, marktfähigePreise für die Leistungen der Eventwirtschaft zu zahlen. Sonst wird der Neustartjetzt im Sommer für Teile der Branche ein echtes Problem."Dabei gibt es in der Eventwirtschaft durchaus Anzeichen für einen Sinneswandel."Das schlechte Image, das der Branche anhaftet, ist stellenweise veraltet. Denngerade die Corona-Krise hat in der Eventbranche viel bewegt und einige Akteurearbeiten bereits sehr vorbildlich trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen."So bieten immer mehr Eventagenturen und Dienstleister leistungsgerechteBezahlung, Überstunden- und Zeitausgleich für Sonderschichten. Auch dasBewusstsein für ein gutes Arbeitsklima, motivierende Führungskräfte, laufendeAus- und Weiterbildungen sowie passende Benefits für Mitarbeiter ist bei denArbeitgebern deutlich gestiegen.Einen möglichen Grund dafür sieht Schabbing im wachsenden Einfluss derGeneration Y. Seit 2020 stellen die Jahrgänge 1980-2000 die Mehrzahl derArbeitnehmer. Auch die von ihm vorgestellte Studie zeigt, dass die GenerationenY und Z höhere Ansprüche an die Unternehmen mit Blick auf Work-Life-Balance undEntlohnung stellen. Allerdings hinkt das schlechte Image der Branche diesenVeränderungen immer noch hinterher. "Nach wie vor gibt es auch zu vieleArbeitgeber, die nicht erkannt haben, dass sie sich auch den Erwartungen derpotenziellen Mitarbeitenden anpassen müssen - und sich nicht nur demkostenbezogenen Druck der Auftraggeber beugen sollten. Und: es dauert, bis sichder Imagewandel, wenn man ihn denn einleitet, dann auch rumspricht. Geradedeshalb ist nun keine Zeit mehr zu verlieren."