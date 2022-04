Berlin (ots) - Riesige Planierraupen, große Bagger, viele Männer: Die Bilder

über die Baubranche halten sich wacker. Zeit, das zu ändern - findet der

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Der Branchenverband ist heute der

Initiative Klischeefrei (gefördert u.a. vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung) beigetreten. Anlass ist der diesjährige Girls Day.



Gemeinsam mit Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im

Bundesministerium für Bildung und Forschung, besuchte Hauptgeschäftsführer

Tim-Oliver Müller eine Baustelle in Berlin Mitte. Hier hatte das Unternehmen

auch Schülerinnen eingeladen, um über Berufe in der Baubranche zu informieren -

klischeefrei. Die Initiative möchte junge Menschen dabei unterstützen, einen

Beruf zu finden, der zu ihren Stärken, Interessen und ihrer Lebensplanung passt.

Mit dem heutigen Beitritt zur Initiative setzt sich auch die Bauindustrie für

eine geschlechts- und herkunftsunabhängige Berufswahl jenseits veralteter

Rollen- und Berufsklischees ein.





Müller: "Wir wollen allen Menschen zeigen, welche Lebenschancen in unsererBranche stecken. Die künftigen Fachkräfte unserer Unternehmen sollen frei vonKlischees ihr Interesse an den vielseitigen Bauberufen entdecken und verfolgenkönnen. Bei weiblichen Fachkräften haben wir noch einigen Nachholbedarf. Dasmuss sich ändern. Denn auf diese bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen könnenund wollen wir nicht mehr verzichten."Dabei macht der Verbandschef deutlich, was die Branche leisten kann: "Wir bietenabwechslungsreiche Jobs für innovationsfreudige und klimaaffine, junge Leute.Mit einem Potenzial für die Zukunft, insbesondere hinsichtlich derHerausforderungen in Bezug auf den Bedarf an Wohnraum, der Einhaltung derKlimaziele sowie der dringend notwendigen Sanierung der teilweise marodenInfrastruktur. Genau das Richtige, nicht nur für Männer, sondern eben auch fürjunge Frauen."Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium fürBildung und Forschung, begrüßte den HDB herzlich im Kreise vieler Unternehmen,Verbände, Organisationen, Hochschulen, Schulen und vieler weiteren Akteure, diesich dasselbe Ziel gesetzt haben: "Mit Ihrem Beitritt setzen Sie ein wichtigesZeichen, um eine Berufswahl frei von Geschlechterklischees zu fördern!"Auch Miguel Diaz, Leiter der Servicestelle der Initiative Klischeefrei begrüßtdie Zusammenarbeit: "Das Engagement des Hauptverbandes freut uns und stärktunsere Vorstellung einer Arbeitswelt, in der die Geschlechtszugehörigkeit keineRolle mehr spielt und deutlich wird, dass jede Branche spannende Berufschancenfür alle bietet."