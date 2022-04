Pokalverdächtiges Racing Utility Vehicle Die limitierte "RSQ8 Signature Edition" mit 800 PS und 1.000 Nm

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kempten, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der RS Q8 ist das Topmodell derQ-Baureihe von Audi. Sportliche Performance kombiniert mit der Eleganz einesPremium-SUV-Coupés kennzeichnen das Fahrzeug mit den vier Ringen. Mit der neuen,streng limitierten RSQ8 Signature Edition hat ABT Sportsline die sportlicheExklusivität dieser Basis noch einmal gesteigert. Getreu dem eigenen Motto "Vonder Rennstrecke auf die Straße" entwickelte der Fahrzeugveredler das schnelleSUV zum Racing Utility Vehicle weiter. In Anspielung auf das ABT-Gründungsjahr1896 werden lediglich 96 Exemplare von erfahrenen Rennsportmechanikern von Handgefertigt. Maximal acht pro Monat. "Nur wer sich Zeit nimmt, kann etwasZeitloses erschaffen", sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Hans-Jürgen Abt. Begehrlichkeiten wecken jedoch nicht nur die homöopathischen Stückzahlen. Imattraktiven Gewand der RSQ8 Signature Edition leistet der V8-Biturbo-Motor jetztstolze 800 PS (589 kW). Damit knüpft das Sondermodell an die 2021 zum125-jährigen Firmenjubiläum präsentierte Johann Abt Signature Edition auf Basisdes Audi RS 6 an. Es handelt sich somit erst um das zweite Fahrzeugmodell vonABT Sportsline , das sich mit dem Zusatz "Signature Edition" und somit höchsterExklusivität schmücken darf. Auch eine Zeitkapsel ist wieder mit an Bord, dieerneut ein echtes Fragment aus der Historie des weltgrößten Veredlers fürFahrzeuge aus dem VW- und Audi-Konzern enthält.Mit der Erfahrung aus unzähligen Rennsporteinsätzen kombiniert mit hochklassigerHandwerkskunst holen die ABT-Mechaniker sagenhafte 200 zusätzliche PS aus demTriebwerk des RS Q8 . In nur 3,2 Sekunden sprintet das Racing Utility Vehiclevon ABT Sportsline von 0 auf 100 Stundenkilometer - rasante 0,6 Sekundenschneller als beim Serienpendant. Es ist für den Fahrenden buchstäblichatemberaubend, wenn er von den 1.000 Newtonmetern, die dank permanentemAllradantrieb gleichmäßig auf die vier Räder verteilt werden, in den Sitzgepresst wird. Erst bei 315 km/h ist Schluss mit dem Vortrieb. Für die extrembeeindruckende Performance zeichnet die exklusive Leistungssteigerung ABT PowerR * im Motorraum verantwortlich. Die speziell für die Modelle der SignatureEdition entwickelten Ladeluftkühler und Turbolader sorgen in Kombination mit demhochpräzisen Hightech-Steuergerät ABT Engine Control (AEC) für dierennsportverdächtigen Fahrleistungen. Die optimierte elektronische TieferlegungABT Level Control gewährleistet dabei eine allzeit sichere Straßenlage. Der