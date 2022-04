Gute Nachrichten für die Deutsche Telekom: Die US-Tochter T-Mobile US zeigt wieder einmal, warum sie das Zugpferd der Bonner ist. Fast 600.000 neue Vertragskunden im ersten Quartal, der Umsatz klettert um 1,8 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar und das bereinigte Ebitda sogar um 10,2 Prozent auf knapp 6,5 Milliarden US-Dollar. Da verwundert es nicht, dass die Deutsche Telekom zeitnah die Kontrollmehrheit an T-Mobile US erreichen will. Aktuell hält der Konzern 48,4 Prozent der Anteile.



"Die vorgelegten Zahlen untermauern einmal mehr unsere positive Sicht auf die Geschäftsentwicklung in den USA. Die Anhebung des Gesamtjahresausblicks stellt aus unserer Sicht keine Überraschung dar", schreibt DZ-Bank Analyst Karsten Oblinger. Das Kursziel legt er bei 21,50 Euro fest, ein Aufschlag von 25 Prozent zum aktuellen Preis.





Kochboxen-Lieferant HelloFresh hat die finalen Zahlen für das erste Quartal serviert. Der Umsatz kletterte währungsbereinigt um 26,4 Prozent. Das bereinigte Ebitda ging um 32,7 Prozent zurück auf 99,3 Millionen Euro, lag damit aber immer noch über der Erwartung der Analysten. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Der Aktienkurs schoss daraufhin am Mittwochabend in die Höhe auf zeitweise über 40 Euro. DZ-Bank Analyst Thomas Maul glaubt, dass die Zahlen das Investorenvertrauen weiter stärken sollten. "Positiv überrascht hat uns vor allem, dass die Ebitda-Marge im Auftaktquartal – trotz Inputkosteninflation, höheren Marketingausgaben sowie der Kosten für den Ausbau der Technologie- und Produktionskapazitäten – ein Niveau von über fünf Prozent erreicht hat." Der Analyst sieht das Kursziel bei 60 Euro.

Auch der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seine finalen Q1-Zahlen vorgelegt. Plus 10,3 Prozent beim Umsatz. Das Aushängeschild Nivea konnte in allen Regionen Marktanteile hinzugewinnen. DZ-Bank-Experte Thomas Maul bestätigt sein 'Kaufen'-Urteil und glaubt an ein Kursziel von 106 Euro. "Die Bestätigung der Consumer-Margenprognose 2022 dürfte am Kapitalmarkt für Erleichterung sorgen. Beiersdorf sieht sich auf dem 'richtigen Weg' bei der Preisgestaltung, forciert einen positiven Produktmix und treibt Effizienzinitiativen voran."



Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion