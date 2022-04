Safety Gate Kraftfahrzeuge und Spielzeug führen in diesem Jahr die Liste der gefährlichen Non-Food-Produkte an

Die Europäische Kommission hat ihren Jahresbericht zum Safety

Gate, dem EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte,

veröffentlicht. Der Bericht umfasst die im Jahr 2021 gemeldeten Warnungen und

die von den nationalen Behörden daraufhin ergriffenen Maßnahmen. In diesem

Jahresbericht stehen zum ersten Mal Autos an der Spitze der Liste der gemeldeten

Produkte, gefolgt von Spielzeug. Auch im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

machen Schutzausrüstungen wie Gesichtsmasken immer noch einen großen Teil der

gemeldeten Produkte aus.



Angesichts der Verlagerung des Konsums auf Online-Einkaufsplattformen werden

auch neue Instrumente entwickelt, um die Verbraucher beim Online-Einkauf besser

zu schützen und gefährliche Produkte vom Markt zu nehmen. Im Einklang mit diesen

Zielen führt die Kommission heute auch ein neues elektronisches

Überwachungsinstrument mit der Bezeichnung "Web Crawler" ein, das den nationalen

Behörden helfen wird, Online-Angebote von unsicheren Produkten, die in Safety

Gate gemeldet wurden, aufzuspüren.