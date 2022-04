Steinbruch Sooneck segelt auf Erfolgskurs / Auslastung bis Jahresende gesichert, Maschinenpark und Vertrieb werden weiter ausgebaut

Trechtingshausen (ots) - Die Hartsteinwerke Sooneck GmbH (Trechtingshausen bei

Bingen nahe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz) ist mit der

Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 "außerordentlich zufrieden" und gibt

sich auch für das Gesamtjahr optimistisch. "Unsere Auslastung ist bis Jahresende

gesichert", erklärt Betriebsleiter Stephan Abraham. Er fügt schmunzelnd hinzu:

"Neuaufträge können aber nach wie vor noch angenommen werden." Besonders hohe

Nachfrage erfährt den Angaben zufolge der sogenannte "Rheinstein-Ton". Der

Begriff für das zuvor in der Branche als "Filterkuchen" bekannte

Ton-Schluff-Feinsand-Gemisch aus dem Gestein des Rheinischen Schiefergebirges

war erst im letzten Jahr eingeführt worden. Der Rheinstein-Ton eignet sich

besonders gut für Dach- und Mauerwerkziegel sowie Fassaden- und Pflasterklinker.

"Die hohe Qualität gepaart mit dem neuen Namen zu einem äußerst marktgerechten

Preis kommt gut an", freut sich Stephan Abraham.



Synergien in der de Beijer Group genutzt