Pressegroßhandel verurteilt Angriffskrieg gegen Ukraine und Bedrohung der Menschenrechte / Verbandsvorstand Frank Nolte "Explodierende Energiepreise treiben Kosten der Presselogistik"

Köln (ots) - Der Pressegroßhandel verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen

die Ukraine durch den in Europa das Leben und die grundlegenden Rechte von

Menschen akut bedroht werden. Der Berufstand unterstützt die Forderungen nach

sofortiger Einstellung der Kampfhandlungen und stellt sich gegen die

Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit. Die Wirtschafts- und

Energiekrise in Folge der russischen Aggression hat wirtschaftlich dramatische

Folgen für den Pressegroßhandel. Explodierende Kraftstoff-Preise, steigende

Lohnkosten und hohe Inflation belasten die mit der flächendeckenden Versorgung

mit Presse betrauten mittelständischen Grosso-Betriebe außerordentlich. Die

Mitglieder des Gesamtverbandes Pressegroßhandel e.V. diskutierten auf ihrer

Versammlung am 27. April 2022 in Köln über den Umgang mit der aktuell

herausfordernden Situation.



"Für unseren Berufsstand verurteile ich die militärische Aggression des

russischen Regimes gegen die Ukraine scharf", erklärte der Verbandsvorsitzende

Frank Nolte zur Eröffnung der Mitgliederversammlung. Der Pressegroßhandel

erkläre sich solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine. Nolte

berichtete über verschiedene Hilfsaktionen von Pressegroßhändlern. Jeder könne

helfen - ob als Bürger oder Unternehmer. "Es geht um nicht weniger als um

Frieden und Freiheit in Europa und der Welt", betonte Nolte.