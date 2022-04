Genossenschaften behaupten sich in schwierigem Umfeld / Energiegenossenschaften können zum Erfolg der Energiewende beitragen

München (ots) - Trotz angespannter Lieferketten, Kostendruck und einem weiter

von der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr 2021 konnten die 992 bayerischen

Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften ihre positive Geschäftsentwicklung

fortsetzen. Die Umsätze stiegen um 3,6 Prozent auf knapp 13,9 Milliarden Euro.

Allerdings belasteten gestiegene Energie-, Kraftstoff- und Rohstoffpreise die

Unternehmen auf breiter Front.



Reges Gründungsgeschehen





Mehr als 22.000 Menschen boten genossenschaftliche Unternehmen aus 35 Brancheneinen sicheren Arbeitsplatz. Im Vergleich zum Jahr davor war dies eineSteigerung um mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen positivenTrend zeigt auch das rege genossenschaftliche Gründungsgeschehen. 31Genossenschaften nahm der GVB im vergangenen Jahr neu als Mitglieder auf (2020:19; 2019: 18; 2018: 14). "Das Genossenschaftsmodell ist attraktiv wie eh undje", sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB),anlässlich der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag in München. "Es hilftkonkret dabei, Probleme zu lösen, es bindet Menschen vor Ort ein und setzt auflangfristigen Geschäftserfolg." Besonders augenfällig wurde dies erneut imBereich der Nahwärmegenossenschaften, bei denen der Gründungstrend anhält.Alleine 14 haben sich im vergangenen Jahr gegründet. In den ersten drei Monatendieses Jahres sind bereits 24 Nahwärmegenossenschaften in Bearbeitung.Die Gründung von Energiegenossenschaften könnte in den kommenden Jahren weiteran Fahrt gewinnen. "Energiegenossenschaften können einen wichtigen Beitrag zurEnergiewende leisten", betonte Scheller. Sie treiben den regionalen Ausbauerneuerbarer Energien voran, halten die Wertschöpfung in der Region und könnendurch ihr Modell der Bürgerbeteiligung dazu beitragen, oftmals erbittert undemotional geführte Debatten zu befrieden.Der GVB erwartet sich von der Bundesregierung eine Verbesserung derRahmenbedingungen für Energiegenossenschaften. "Wer den Erfolg der Energiewendewill, muss den Mut zu bürokratischen Entlastungen haben", forderte Scheller. Dassogenannte Osterpaket der Bundesregierung gibt bereits wichtige Hinweise, esbedarf aber noch der Nachbesserung und Konkretisierung. Die Eigennutzung selbsterzeugten Stroms in Genossenschaften (Energy-Sharing) wird nach wie vor durchbürokratische Hürden, Abgaben und Steuern erschwert. Dies muss im bereitsangekündigten Sommerpaket behoben werden. Außerdem braucht es endlich Fairnessbei den Netzentgelten. Erneuerbare Energien werden in erster Linie in ländlichenRegionen erzeugt. Durch unterschiedliche Netzentgelte in Stadt und Land wird der