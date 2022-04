Roberto Hunger und Adrian Klett von PURIZE im Interview

Immer mehr Unternehmen legen Wert darauf, sozial und ökologisch nachhaltig zu agieren, um der Gesellschaft und der Umwelt etwas zurückzugeben. Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung ist das Unternehmen PURIZE aus dem brandenburgischen Großräschen, das seinen Kunden eine große Auswahl an umweltfreundlichen Aktivkohlefiltern, Papers und weiterem schadstoffreduzierendem Rauchzubehör anbietet. Im Gespräch haben uns die Geschäftsführer Roberto Hunger und Adrian Klett erzählt, was für Unternehmen aktuell die größten Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit sind, welche spannenden Produktinnovationen in denen kommenden Jahren relevant werden und welche Pläne sie für die Zukunft haben.

Guten Tag, Herr Hunger und Herr Klett! Sie haben ein erfolgreiches Unternehmen für schadstoffreduzierten und ökologisch nachhaltigen Rauchbedarf aufgebaut – PURIZE. Wie kam es zur Gründung?

Adrian Klett: Durch die gesetzliche Lockerung von Cannabis als Medizin und eine fortschreitende weltweite Akzeptanz als Genussmittel hat der Bedarf an Filtern mit besonders geringem Durchmesser zugenommen. In der Vergangenheit wurden Mundstücke meist von Hand und nicht aus geeignetem filternden Papier hergestellt.

Dieses Problem war der Ausgangspunkt unserer Überlegungen, die Aktivkohlefilter klassischer Tabakpfeifen weiterzuentwickeln. So entstand der kleinste PURIZE®-Aktivkohlefilter mit einem Durchmesser von nur 5,9 mm und einer Länge von 26,9 mm, wobei wir viel Wert auf die Nachhaltigkeit der verwendeten Rohstoffe legten. Seit dem 12.05.17 konnten unsere Produkte dann online auf unserer Webseite bestellt werden.

Bild: Robert Hunger und Adrian Klett von Purize. Bildquelle: © PURIZE® Filters

Können Sie uns einen Überblick über die wichtigsten Unternehmensstationen geben?

Roberto Hunger: Ich habe unser Unternehmen 2016 in Bad Brückenau in Bayern gegründet. Vor dem Umzug an unseren aktuellen Firmenstandort in Großräschen im Jahr 2018 bestand unser Team aus 5 Mitarbeitern. Anfangs noch als Mieter bauten wir unser Sortiment stetig aus, denn bereits in der Anfangszeit war die Nachfrage so groß, dass wir kaum hinterherkamen.

2019 kauften wir den neuen Standort dann komplett und begannen auch zu bauen. In dieser Zeit wuchs unser Team auf 20 Mitarbeiter und die Marke PURIZE® wurde auch außerhalb Deutschlands immer bekannter. Heute verkaufen wir unsere hochwertigen Produkte auf der ganzen Welt.