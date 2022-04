NEW YORK (dpa-AFX) - Große Erleichterung herrscht am Donnerstag unter den leidgeplagten Aktionären der Facebook-Mutter Meta nach der Vorlage von Quartalszahlen. Weil die Nutzerzahlen zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 wieder deutlich zulegten, schnellt das Papier des Social-Media-Unternehmens im vorbörslichen Nasdaq-Handel um fast 18 Prozent hoch auf rund 206 US-Dollar. Am Mittwoch noch war es mit 169 Dollar auf sein tiefstes Niveau seit zwei Jahren gefallen.

Mit dem Kurssprung der Meta-Aktie geht auch eine vorbörslich kräftige Erholung in der gesamten Technologiebranche einher. Der von Tech-Werten geprägte US-Index Nasdaq 100 wird vom Broker IG aktuell 2,5 Prozent höher taxiert, nachdem er tags zuvor so tief tendierte wie zuletzt Ende März vor einem Jahr. Sorgen, dass deutlichere und raschere geldpolitische Straffungen der US-Notenbank (Fed) das Wachstum der Branche gefährden könnten, hatte dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Auch in Asien und Europa erholten sich Technologiewerte am Donnerstag spürbar.