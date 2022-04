ARD MEDIA mit attraktiven Vermarktungspaketen zur FIFA WM 2022 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die WM-Pakete von ARD MEDIA für die Fußball-Weltmeisterschaft

in Qatar versprechen viele hochkarätige Werbemöglichkeiten in

aufmerksamkeitsstarken Umfeldern. Denn alle vermarktungsrelevanten

Gruppen-Begegnungen der deutschen Mannschaft werden exklusiv im Ersten

übertragen. Bereits am 23. November spielt das deutsche Team um 14 Uhr gegen

Japan, am 1. Dezember folgt das nächste deutsche Spiel im Ersten gegen Costa

Rica oder Neuseeland. Zudem überträgt das Erste in der Vorrunde 18 Spiele an

sechs Sendetagen, darunter auch die Begegnungen vieler Titelanwärter wie

Frankreich, Brasilien, England, Spanien und Belgien.



Rund um die Spiele der Gruppenphase gibt es fünf attraktive Premium-Pakete mit

Countdown-Splitscreens vor Beginn der ersten und zweiten Spielhälfte, darunter

auch die deutschen Begegnungen. Im Achtelfinale werden drei weitere attraktive

Partien im Ersten gezeigt. Erreicht das deutsche Team das Viertelfinale, wird

das Duell des vierfachen Weltmeisters ebenfalls im werberelevanten Zeitfenster

um 16 Uhr im Ersten zu sehen sein. Auch ein Halbfinale und das Finale sehen die

Zuschauer im Ersten.