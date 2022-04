Die Bodenbildung im Kursverlauf der Microsoft-Aktie läuft. Die Kursentwicklung der letzten Handelstage und –wochen könnte man bislang in das Korsett einer potentiellen W-Formation pressen. Deren erfolgreicher Abschluss steht freilich noch aus.

Die kürzlich vom Softwarekonzern präsentierten Finanzergebnisse könnten dem Aktienkurs noch einmal Schwung geben, wenngleich der Funke im gestrigen Mittwochshandel noch nicht so wirklich überspringen wollte…

Microsoft präsentierte am Dienstag (26.04.) nach Handelsschluss seine Ergebnisse. Dabei schnitt das Unternehmen deutlich besser ab, als Analysten im Vorfeld der Veröffentlichung erwartet hatten. Microsoft konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 49,36 Mrd. US-Dollar steigern. Das ist ein sattes Plus in Höhe von über 18 Prozent. Diese Entwicklung schlug auch auf die Gewinnseite durch. Microsoft konnte den Gewinn im aktuellen Berichtszeitraum im Jahresvergleich auf 16,73 Mrd. US-Dollar steigern, nach 15,46 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Charttechnik. Wie bereits eingangs angerissen, könnte man den Kursverlauf der letzten Handelswochen in das Korsett einer W-Formation pressen. Dabei liegen die beiden Tiefpunkte der potentiellen Formation (orange dargestellt) im Bereich von 270 US-Dollar, das Zwischenhoch im Bereich von 315 US-Dollar. Damit ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert: Microsoft muss nachhaltig über die 315 US-Dollar, um die W-Formation über die Oberseite aufzulösen und die Bodenbildung voranzubringen und darf gleichzeitig nicht signifikant unter die 270 US-Dollar abtauchen. Sollte es dennoch hierzu kommen, wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch.