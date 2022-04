Hamburg (ots) -



- Konzernjahresergebnis EAT beträgt EUR 106,3 Mio.

- Zahl der behandelten Patient:innen liegt bei rund 3,5 Mio.

- Anhaltend hohe Investitionen von EUR 332,6 Mio., Eigenmittelquote bei 72,8%

- Strategische Partnerschaft mit Rhön-Klinikum AG hat sich bewährt

- Asklepios Kliniken sind weiterhin verlässliche Stütze in der Corona-Krise



Im zweiten Pandemiejahr blieben die Belastungen für die Asklepios Gruppe sowie

den gesamten Gesundheitssektor unverändert hoch. Trotz anhaltender

Einschränkungen im regulären Krankenhausbetrieb und eines erneuten Aufflammens

des Infektionsgeschehens im Winter hat Asklepios im Geschäftsjahr 2021 die Zahl

der Behandlungen gesteigert und ein positives Konzernergebnis erzielt. Als

integraler Teil des deutschen Gesundheitssystems leistete Asklepios einen

wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie.





Die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe behandelten im Geschäftsjahr2021 rund 3,5 Mio. Patient:innen (2020: 2,6 Mio.). Dieser Anstieg resultiertehauptsächlich aus der mehrheitlichen Übernahme der Rhön-Klinikum AG und ist nurbedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Zudem konnten die Kliniken derAsklepios Gruppe die Behandlungen im regulären Betrieb wieder leicht ausweitenund haben damit eine wichtige Aufgabe für die Sicherung der allgemeinenGesundheitsversorgung übernommen. Gleichzeitig wurden im Rahmen desKleeblatt-Prinzips Intensivpatient:innen aus anderen, ausgelasteten Kliniken undinsgesamt rund 15.000 Patient:innen stationär wegen einer Covid-19-Erkrankungbehandelt. Die Mitarbeiter:innen des Asklepios Konzerns führten insgesamt über2,5 Mio. Covid-19-Tests durch und verabreichten über 120.000Covid-19-Schutzimpfungen."Auch im Geschäftsjahr 2021 hatte das Corona-Virus unser Leben weitgehend imGriff und stellte die Versorgungssicherheit in ganz Deutschland vorHerausforderungen. Als integraler Bestandteil des Gesundheitssystems hatAsklepios seine Verantwortung ausgefüllt und Leistungsstärke bewiesen", sagt KaiHankeln, CEO des Asklepios Konzerns. "Die Omikron-Variante hat noch einmalgezeigt, welchen Belastungen die Kliniken nach fast zwei Jahren Pandemiekontinuierlich standhalten. Dafür spreche ich unseren Mitarbeiter:innen im Namendes gesamten Vorstands meinen persönlichen Dank aus."Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2021 EUR 5,1 Mrd. (2020: EUR 4,3Mrd.). Der Umsatzanstieg ist vor allem auf die Mehrheitsübernahme derRhön-Klinikum AG zurückzuführen und daher nur bedingt mit den Vorjahreszahlenvergleichbar. Die Materialaufwandsquote stieg auf 24,1% an (2020: 22,4%),getrieben durch den erhöhten Bedarf an Schutzkleidung für Mitarbeiter:innen