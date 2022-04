--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

- Offen für die Kreislaufwirtschaft: Fast 70 Prozent der Deutschen sind mit derIdee von Reduce, Reuse und Recycle vertraut.- Offen für Verantwortung: 73 Prozent der Deutschen wollenmit Markt fürgebrauchte oder recycelte Produkte weniger Geld ausgeben, etwas überdie Hälftewill generell weniger kaufen.- Offen für den Wandel: Der Erfolg der Kreislaufwirtschaft hängt für 72 Prozentder Deutschen vom Handel und den angebotenen Produkten ab.Die aktuelle Konsumlaune unter den Europäer:innen ist von Krisen beeinflusst.Während die Post-Pandemie-Phase die Kauflaune eher anregt, belasten diesteigenden Konsum- und Energiepreise einige Bevölkerungsgruppenüberproportional. Zugleich bewirkt die Klimakrise ein immer deutlicheresUmdenken bei den Konsument:innen. In dem aktuellen Konsumbarometer 2022"Circular Economy" (https://www.consorsfinanz.de/konsumbarometer) von ConsorsFinanz zeigt sich die Zeitenwende hin zu einem zunehmend vorsichtigeren undnachhaltigeren Konsum.Die Kreislaufwirtschaft kommt immer mehr bei den Verbraucher:innen anFlankiert wird der Trend zu bewusstem Konsum durch den EU-Aktionsplan für dieKreislaufwirtschaft. Dieser wurde im März durch die Kommission in einerüberarbeiteten Version vorgelegt. Erklärtes Ziel ist, den Lebenszyklus vonProdukten zu verlängern und den Abfall stark zu reduzieren. Im Mittelpunktstehen die 3R: Reduce (reduzieren), Reuse (wiederverwenden) und Recycle(wiederverwerten). Der Aktionsplan ist nicht nur ein Appell anVerbraucher:innen, sondern vor allem mit konkreten Pflichten für dieHändler:innen verbunden. So sind weitergehende Recycling-Auflagen, Maßnahmen fürmehr Materialeffizienz und ein Recht der Konsument:innen auf Reparatur von Warengeplant.Die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst:- Dass der Erfolg der Kreislaufwirtschaft maßgeblich vom Handel und den dortangebotenen Produkten abhängt, davon sind rund sieben von zehn Deutschen undsechs von zehn Europäern überzeugt. Die Idee der Kreislaufwirtschaft istinzwischen bei den Verbraucher:innen angekommen und wird auch von ihnengefordert.- Laut Konsumbarometer sind immerhin fast sieben von zehn Deutschen (Europa 64Prozent) mit den 3R vertraut. 83 Prozent der Deutschen und 85 Prozent derEuropäer:innen stehen der Kreislaufwirtschaft positiv gegenüber. Dass sie sichpositiv auf die Umwelt auswirkt, glauben 82/85 Prozent derDeutschen/Europäer:innen, dass sie für Arbeitsplätze sorgt, 72 bzw. 75Prozent. Lediglich etwa ein Drittel der Befragten hält das Thema für eine