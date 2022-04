Finanzielle Vorsorge in unsicheren Zeiten - aber wie? (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Eine anhaltende Pandemie, hohe Inflation, volatile

Aktienmärkte und eine Welt mit immer mehr Krisen und Kriegen - sich und seine

Lieben zu schützen und für schlechte Zeiten vorzusorgen, scheint schwieriger

denn je. Deshalb hat CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in

Deutschland, nachgefragt, welche Einstellungen die Menschen in Deutschland rund

ums Sparen haben und wie ihre finanzielle Vorsorge bisher aussah.



Sich mit der finanziellen Vorsorge zu beschäftigen, insbesondere mittel- und

langfristig zu sparen, ist für viele Menschen in Deutschland derzeit ein

schwieriges Thema. Es herrschen Zweifel: Werden speziell die Energiepreise

weiter steigen? Wann wird die Corona-Pandemie endlich überwunden sein? Und vor

allem: Wie entwickelt sich die politische Situation in Europa? Bei so vielen

Unsicherheiten Entscheidungen über die eigene finanzielle Zukunft zu treffen,

ist nicht leicht. Dennoch sagen 87 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie

für ein ausreichendes finanzielles Polster bzw. einen Notgroschen sorgen. Das

ergab eine forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt[1].