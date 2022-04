Presseeinladung zum 36. BPI-Unternehmertag am 11. Mai 2022

Berlin (ots) - Ist die Krise die neue Normalität? Wie kann die

Gesundheitsversorgung in unsicheren Zeiten sicherer werden? Um diese Fragen

dreht sich unser 36. Unternehmertag, zu dessen öffentlichen Teil wir Sie hiermit

herzlich einladen möchten.



Als pharmazeutische Industrie stehen wir zu unserer Verantwortung, Menschen mit

Arzneimitteln zu versorgen - in Krisenzeiten und auch in Krisengebieten. Doch

angesichts des schrecklichen Russland-Ukraine-Krieges, der nicht enden wollenden

Corona-Pandemie und unverantwortlicher Gesetzesvorhaben scheint die "Krise"

zunehmend zur neuen Normalität zu werden. Trotz massiver Einschränkungen wird

unsere Branche ihrer Verantwortung gerecht und hält die Produktion sowie

Lieferfähigkeit weiter aufrecht. Doch wie lange geht das noch gut? Über diese

und andere Fragen wollen wir reden. Und zwar endlich wieder in Präsenz (3G)!