bonprix launcht ungefärbte Produkte und startet weitere Partnerschaften für noch mehr Nachhaltigkeit (FOTO)

Hamburg (ots) - Das internationale Modeunternehmen treibt seine Ambitionen im

Bereich Nachhaltigkeit weiter voran: In der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion

präsentiert bonprix erstmals "undyed" Styles - also Produkte, die ganz ohne

Färben auskommen. Parallel baut das Unternehmen seine strategischen

Partnerschaften in den Bereichen Bio-Baumwolle und Circularity

(Kreislaufwirtschaft) aus.



Mit diesen Maßnahmen geht bonprix weitere wichtige Schritte im Rahmen der

Nachhaltigkeitsstrategie " positive choice

(https://www.bonprix.de/corporate/verantwortung/positive-choice/) ", mit der

sich das Unternehmen 2021 neue Maßstäbe für Umwelt und Klima gesetzt hat: Bis

2030 will das Modeunternehmen ausschließlich nachhaltige Produkte anbieten,

seine Lieferkette von der Faserproduktion an transparent gestalten und

Klimaneutralität erreichen.