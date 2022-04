JFD lässt die Marke „JFD Brokers" wieder aufleben und veröffentlicht eine neue Kundenwebsite

LIMASSOL, Zypern, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- Nach einer Zeit der Veränderungen bei JFD freuen wir uns sehr, Ihnen die neuesten Nachrichten mitteilen zu können. Im vergangenen Jahr hat JFD seine Präsenz weltweit ausgebaut. Genauer gesagt, hat JFD den Markennamen Zuma Markets mit Büros und Mitarbeitern in Venezuela erworben. Darüber hinaus befinden sich verschiedene andere Akquisitionen, die viele neue Märkte abdecken dürften, entweder in einem fortgeschrittenen Stadium oder in der Pipeline. Nach diesen Entwicklungen ist es JFD gelungen, weiter zu wachsen, seine Ziele zu erreichen und, was am wichtigsten ist, seinen Kunden weiterhin den bestmöglichen Service und die besten Lösungen zu bieten.