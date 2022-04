Bundesnetzagentur Gaszuflüsse nach Deutschland auf üblichem Niveau

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Einstellung von russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien hat weiterhin keine Auswirkungen für Deutschland. Das teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit.



Die Gaszuflüsse nach Deutschland lägen weiter "auf einem üblichen Niveau", hieß es am Mittag. Nach den vorliegenden Informationen sei die Versorgungslage auch in Polen und Bulgarien stabil, da beide Länder derzeit andere Versorgungsquellen nutzen könnten. Beide Länder rufen auch keine Frühwarnstufe aus, was ebenso aktuell für eine sichere Versorgungslage spreche.