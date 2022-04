Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Laut einer Studie vom Marktforschungs- undBeratungsunternehmen IDC verzeichnet jedes deutsche Unternehmen pro Jahr einDatenwachstum zwischen 31 und 60 Prozent. Die weltweite Datenmenge wird nachEinschätzungen von IDC bis 2024 auf 143 Zettabyte anwachsen. Ein Großteil wirdüber Materialwirtschafts- und CRM-Systeme gebildet. "Die wachsende Menge anDaten und die stetig wachsende Vielfalt stellen Unternehmen mehr und mehr vorProbleme - es kann kaum noch gehandelt werden, und so wachsen statt nutzbarerDatenbanken eher die digitalen Müllhalden. Ein Geschäftsmodell allerdings, auchin produzierenden Branchen, ist immer zu einem Teil datengetrieben. Dazu mussjedoch eine kontinuierliche Pflege stattfinden, um Sinnvolles von Überflüssigemzu trennen", erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. DasSoftwareunternehmen ist seit mehr als 40 Jahren auf ERP-Software für Unternehmenin der Produktion spezialisiert und bietet mit FEPA eine Plattform, die inBetrieben mit Einzel- wie Großserienproduktion individuell an den Bedarfangepasst werden kann. Im Consulting gibt Planat auch Handlungsemfehlungen, wieDaten zu pflegen und nutzbar zu machen sind. Das Potential ist enorm: ZahlreicheProzesse können deutlich verschlankt werden, wenn aus dem Datenmaterial dierichtigen Rückschlüsse gezogen werden.Stammdaten sind die BasisLaut IDC-Studie ist tatsächlich die Sicherstellung der Datenqualität für 37Prozent der Befragten eine zentrale Herausforderung. An der Studie nahmen IT-und Fachentscheider aus 261 Organisationen mit mehr als 100 Mitarbeitern teil."Vor allem in einem ERP-System sorgen unzureichend gepflegte Stammdaten fürVerluste in der Effizienz. Alte Produkte, Daten, die aus Migrationen übriggeblieben sind, und mangelnde Verknüpfungen begegnen uns täglich bei unserenProjekten", sagt Christian Biebl von Planat. Wer seine Stammdaten im ERP-Systemund Modulen wie dem CRM frisch hält und ungebrauchte Datenlasten entsorgt,profitiert durch schnellere Prozesse, weniger Irritationen und geringeresPotential für Fehler. Je besser die Daten gepflegt sind, desto mehr zeigenDashboards auch das an, was in den täglichen Produktions- undVerwaltungsprozessen wirklich benötigt wird. So werden manche Daten demERP-System vorenthalten, denn meist findet nur ein Minimum an Datenpflege statt.Die Entscheidung aber, welche Daten im ERP wichtig sind, sollte nur gemeinsammit einem Anbieter getroffen werden, der branchenspezifisch arbeiten kann.Szenarien für unzureichende DatenpflegeDie Szenarien für Ursache und Folge sind vielfältig: