Union fordert Tempo bei Vorschlägen zum Umbau der Tierhaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Die oppositionelle Union hat von der Ampel-Koalition Tempo bei angekündigten Vorschlägen zum Umbau der Tierhaltung zu höheren Standards gefordert. Fraktionsvize Steffen Bilger (CDU) sagte am Donnerstag, wenn Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) nicht bald konkret werde, würden Fliehkräfte der verschiedenen Interessen weiter zunehmen. "Die historische Chance zum Kompromiss, auf den Tierhalter und Verbraucher gleichermaßen warten, wäre dann vertan."

Özdemir will noch in diesem Jahr eine verpflichtende Haltungskennzeichnung an den Start bringen, die auch Transport und Schlachtung umfassen soll. Sie soll im ersten Schritt mit Schweinefleisch starten. Zudem berät die Koalition über ein geplantes Finanzierungssystem, damit Bauern nicht auf Investitionen in bessere Ställe und Mehrkosten im laufenden Betrieb sitzen bleiben.