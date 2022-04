München (ots) - In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Trends

herauskristallisiert, die für Marken als elementarer Schlüssel zu

Kunden-Verbundenheit und Treue gelten: Purpose-Economy, Influencer-Economy und

Glokalisierung. Das unterstreichen die Ergebnisse einer aktuellen,

repräsentativen Studie des Münchner FinTech-Startups XPAY ( www.xpay.de

(http://ots.de/SUwPzE) ) unter mehr als 2.000 Konsumierenden. Diese Trends

ermöglichen Marken auf unterschiedlichen Nähe-Dimensionen eine emotionale

Beziehung zu ihrer Kundschaft aufzubauen. Doch wenn jedes Unternehmen die

gleichen Themen besetzt, wird Trend zu Mainstream. "Marken müssen neue Wege

finden, um relevant zu bleiben. Neue Ansätze und Bewegungen in der Markenwelt

helfen zwar dabei, aber sie müssen neu gedacht und in individuelle Lebenswelten

eingebettet werden", erklärt Denis Raskopoljac, CEO und Gründer des

Marketing-FinTechs XPAY.



Werte und Herkunft beeinflussen Kaufentscheidungen bei mehr als der Hälfte der

Befragten





Ohne die drei Marketing-Trends Purpose-Economy, Creator-Economy undGlokalisierung geht heute nichts mehr, wie die aktuelle XPAY Umfrage unter mehrals 2.000 Konsumierenden in Deutschland zeigt. Laut der unter 18- bis55-Jährigen durchgeführten Erhebung lässt sich mittlerweile jede zweite Person(51 Prozent) durch einen Marken-Purpose bei der eigenen Kaufentscheidungbeeinflussen. Für ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) geben Influencerwichtige Impulse. Und die Hälfte (51 Prozent) aller befragten Konsumentinnen undKonsumenten in Deutschland bevorzugt Produkte von Marken, die regionalproduzieren.Werte als Business-TreiberWer konsumiert, will laut der von XPAY in Auftrag gegebenen Studie heuteVerantwortung übernehmen und erwartet das auch von den Lieblingsmarken. 44Prozent der Befragten sehen sich mit ihrem Konsum in der Verantwortung für dieZukunft unseres Planeten. Und sieben von zehn Personen (68 Prozent) wünschensich, dass Unternehmen weniger über ihren Purpose reden und stattdessen öfterden Werten entsprechend handeln. "Haltung verlangt Handlung. Was die Kundschaftheute von Marken sehen möchte, ist nicht nur ein sinnstiftender Slogan. Siemöchte in ihrer Sorge um den Planeten ernst genommen werden und im Kampf gegenMissstände und Klimawandel zum richtigen Produkt greifen", erklärt Raskopoljac.Ein Fünftel will von Influencern kaufenDie Influencer- und Creator-Economy ist der Studie zufolge ebenfalls zumBusiness-Faktor geworden. Ein Viertel der Befragten folgt mindestens einerHandvoll Influencern. Unter den Jüngeren (18 bis 35-Jährige) sind es sogar