Dual Miners überschreitet die 20-Millionen-US$-Marke bei Vorbestellungen und stellt drei Mining Rigs vor

HELSINKI, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- Dual Miners (www.dualminers.com/) haben die Marke von 20 Millionen USD an Vorbestellungen überschritten. Dual Miners hat die offizielle Einführung von drei Mining Rigs angekündigt, die das Potenzial haben, die weltweite Kryptoindustrie zu verändern.

Dual Miners hat die ASIC-Chiptechnologie genutzt, um drei Lösungen zu entwickeln, die für eine einfache Nutzung vorkonfiguriert sind und einen Return on Investment in nur einem Monat versprechen, geleitet von einigen der erfahrensten Spezialisten in der Cryptocurrency-Mining-Branche.