Glooko beruft Alfonso "Chito" Zulueta, ehemaliger leitender Angestellter von Eli Lilly & Company, in den Verwaltungsrat

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Glooko, Inc., ein führender Anbieter

von Fernüberwachungs- und Datenmanagementlösungen für Diabetes und damit

verbundene chronische Erkrankungen, gab heute die Ernennung von Alfonso "Chito"

Zulueta zum Mitglied des Vorstands bekannt.



Herr Zulueta ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit einer starken

Erfolgsbilanz in der pharmazeutischen Industrie und weitreichender Erfahrung in

Unternehmensvorständen und Industrieverbänden. Er kommt in den Glooko-Vorstand,

nachdem er in seiner mehr als 30-jährigen Karriere bei Eli Lilly and Company als

leitender Angestellter ein breites Spektrum an globalen Geschäfts- und

Handelseinheiten geleitet hat. Das Führungsteam und der Vorstand von Glooko

begrüßen die breite und tiefe Erfahrung, die er mitbringt, wenn das Unternehmen

sein strategisches Wachstum als führendes digitales Gesundheitsunternehmen im

Bereich des Managements chronischer Krankheiten fortsetzt.