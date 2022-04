Die Entscheidung von Milkman Technologies, sich auf einen Crowd-basierten Beratungsdienst wie den von WhiteJar (dem Ethical-Hacking-Dienst von UNGUESS) zu verlassen, zielt darauf ab, eine Botschaft an kleine, mittlere oder große Unternehmen zu senden, die ihr Sicherheitsniveau erhöhen wollen. In diesem Sinne sind Crowd-basierte Penetrationstests und Continuous Cycle Vulnerability Assessment-Strategien die effektivsten und nachhaltigsten Methoden, die eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, um sie unverwundbar gegenüber Angriffen zu machen

Der jüngste Clusit-Bericht aus dem Jahr 2022 schätzt den Schaden durch Cyberangriffe auf 6 Billionen Dollar. Allein in den letzten zwei Jahren waren nicht nur kleine und mittlere Unternehmen betroffen, sondern auch Unternehmen wie Luxottica und Toshiba sowie Electronic Arts Inc und AxA, um nur einige zu nennen.

28. April 2022 - Das Jahr 2021 war das Jahr, in dem die Digitalisierungsprozesse stark zunahmen, aber es war auch ein Zeitraum, in dem Cyberangriffe exponentiell zunahmen, mit etwa 10 % mehr als im Jahr 2020. Dem Clusit-Bericht 2022 zufolge gab es im Jahr 2020 1871 schwerwiegende Cyberangriffe, was einer weltweiten Zunahme von +12 % entspricht. Zu den am stärksten gefährdeten Sektoren gehören die Automobilindustrie (+200 %), Forschung und Bildung (+128 %), das Gastgewerbe - Hotels, Restaurants und Residenzen (+69 %), das Gesundheitswesen (+62 %), Institutionen (+62 %), Cloud-Dienste (+52 %) und Beratungsdienste (+50 %)[1].

Diese Zahlen geben Anlass zum Nachdenken, nicht nur über die Gefährdung der Privatsphäre des Einzelnen, sondern auch über die der Unternehmen, ihres geistigen Eigentums und ihrer Informationswerte. Besorgniserregender sind jedoch die Schätzungen der betroffenen Unternehmen in 2021: von SolarWinds bis Luxottica, sowie Electronic Arts Inc, Toshiba (Tokio), JBS (São Paulo), sowie der Autohersteller Kia (Seoul) und die Versicherungsgruppe AXA (Paris). Viele der weltweit führenden multinationalen Unternehmen in verschiedenen Sektoren wurden trotz der hohen Cybersicherheitsvorkehrungen angegriffen.