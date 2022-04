Fazit

Trotz der guten Stimmung an den Aktienmärkten muss die Mercedes-Benz-Aktie mindestens über 68,00 Euro springen, damit einer SKS-Formation der Wind aus den Segeln genommen werden kann. Im Anschluss könnten dann Zugewinne an die Jahreshochs bei 77,90 Euro erfolgen, die gerne über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD3UEU ausgestattet mit einem Hebel von 21,1 nachgehandelt werden könnten. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich dann auf 170 Prozent, Ziel des Scheins läge in diesem Szenario bei 1,54 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 65,00 Euro gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten, woraus sich dann ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,25 Euro ableiten würde.