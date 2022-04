Mon Cherry - Die Kirsche für ein Depot erster Sahne



Als Weltmarktführer für mechanische Tastatur-Schalter (sog. 'Switches') im Premium-Preissegment grenzt sich Cherry durch seine Innovations- und Qualitätsführerschaft mit langjähriger Erfahrung in der Produktentwicklung klar gegenüber vielen Konkurrenten aus dem Massensegment ab. Nach dem bisherigen Exklusiveinsatz in PC-Gaming-Tastaturen avisiert Cherry im Zuge des 2021 gelaunchten 'Ultra-Low-Profile-Switch' eine produktseitige Verwendung fortan auch in Gaming- und Premium-Office-Laptops, wodurch alle relevanten Nutzer- bzw. Spielertypen angesprochen werden. Darüber hinaus zählt das Unternehmen auf dem asiatischen Kontinent mit eigenen Gaming-Peripherals seit jeher zu den größten Anbietern für wettbewerbsorientierte e-Sportler. Der Markt verzeichnet aufgrund der hohen Anzahl von Gamern und einer steigenden Spieldauer eine strukturell wachsende Nachfrage (CAGR in China 2021-2025e: 13,5%).

Cherry ist u.E. jedoch eindeutig mehr als ein Gaming-Profiteur. Im zweiten Geschäftsfeld produziert das Unternehmen zum einen PC-Peripheriegeräte (v.a. Tastaturen und Mäuse) für Büro- und Industriekunden. Zum anderen werden weitere Peripheriegeräte überwiegend für den Ausbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen (e-Health) sowie branchenspezifische Sicherheitsanwendungen angeboten. Dabei ist das gesetzlich angetriebene und konjunkturresistente Portfolio für den deutschen Gesundheitsmarkt infolge hoher Eintrittsbarrieren durch eine duopolistische Marktstruktur gekennzeichnet.



Die hohe Wettbewerbsqualität führte in der Vergangenheit zu einem deutlichen Umsatzanstieg (CAGR 2018-2021: 19,0%). Im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir aufgrund zunehmender Absätze der 2020 bzw. 2021 gelaunchten Switch-Modelle 'VIOLA' und 'Ultra-Low-Profile' sowie höherer Erlöse im Bereich der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen eine Fortsetzung des Wachstumstrends (+7,5% yoy). Anschließend gehen wir von anhaltend zweistelligen Steigerungsraten aus (CAGR 2021-2025e: 13,3%).



Rating: Kaufen



Kursziel: 30,00 Euro



