NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Donnerstag auf eine Erholung zu. Ein Kursfeuerwerk bei dem Facebook-Mutterkonzern Meta gilt als Treiber für besonders deutliche Gewinne unter den Tech-Werten, die zuletzt stark abgerutscht waren. Den von diesen geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 taxierte der Broker IG eine Stunde vor Börsenstart 1,7 Prozent höher auf 13 218 Punkte. Der Dow Jones Industrial wurde mit plus 0,6 Prozent bei 33 513 Zählern gesehen.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets haben positive Nachrichten von Meta vielleicht das Zeug dazu, um an der Nasdaq-Börse zu einer Bodenbildung beizutragen. Der Nasdaq-100-Index war zuletzt mit dem kurzzeitigen Rutsch unter die Marke von 13 000 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr angekommen. Nach Börsenschluss werden die nächsten Zahlen der Tech-Branchengiganten Amazon, Apple und Intel erwartet.