Einfaches P2E Spiel, Coin Grids Alpha Test abgeschlossen

Das eP2E (easy play-to-earn) Spiel „Coin Grid" ist ein neues Casual Game, das von SKY Entertainment Co., LTD entwickelt wurde und in dem es darum geht, niedliche antarktische Figuren zu retten, die von der globalen Erwärmung bedroht sind, und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Es ist für jeden leicht zu genießen, entweder im Einzel- oder PVP-Modus mit dem Echtzeit-Wettkampf-Elemente Add-on.

Der dreitägige Test fand vom 22. bis 24. April statt und zog Spieler aus der ganzen Welt an, darunter aus Amerika, Europa und Südostasien. Der globale Dienst wird in der ersten Hälfte dieses Jahres auf der Grundlage der Rückmeldungen der Testteilnehmer veröffentlicht.

SEOUL, Südkorea, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- SKY Technology Co. LTD gab am 28. April 2022 bekannt, dass sie einen Alphatest von „Coin Grid" abgeschlossen hat, der in ihre Blockchain-Plattform SKY Play integriert werden wird.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer