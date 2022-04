EY tritt der Alliance to End Plastic Waste bei und verbessert die Messung durch umfassende sektorübergreifende Erfahrung

Die Erfahrung von EY in den Bereichen Chemie, Produktion, Lieferkette und Finanzen wird der Allianz dabei helfen, wirksamere Kriterien für die Messung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) für ihre Arbeit vor Ort zu entwickeln, was der Allianz helfen wird, Finanzmittel für Projekte unter der Leitung der Allianz zu mobilisieren. Klare und kohärente Messgrößen bilden die Grundlage für nachhaltige, kommerziell tragfähige Geschäftsmodelle, die skaliert werden können, um eine größere Wirkung zu erzielen.

LONDON, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- Die EY-Organisation ist der Alliance to End Plastic Waste beigetreten, zusammen mit mehr als 90 Unternehmen, Projektmitarbeitern, Verbündeten und Unterstützern, die sich für ein Ende des Plastikmülls in der Umwelt einsetzen.

Zusammen mit ihrem globalen Netzwerk von Mitgliedern und Partnern hat die Allianz ein Portfolio von über 35 laufenden Projekten in 29 Ländern aufgebaut, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erprobung und Beschleunigung von Lösungen zur Verbesserung der Sammlung, der Sortierung, der Verarbeitung und des Recyclings von Kunststoffabfällen - denn drei Milliarden Menschen weltweit haben immer noch keinen Zugang zu angemessenen Abfallentsorgungsdiensten. Die Arbeit von EY wird zur Entwicklung innovativer und selbsttragender Infrastruktursysteme beitragen, die von den Gemeinschaften, denen sie zugute kommen, selbst betrieben werden können.

Dr.-Ing. Frank Jenner, EY Global Chemicals & Advanced Materials Leader, sagt dazu:

„Die Abschaffung von Plastikmüll ist ein ehrgeiziges Ziel, das Maßnahmen in allen Teilen der Gesellschaft erfordert. Ich bin davon überzeugt, dass durch Innovation und Zusammenarbeit mit der Allianzgemeinschaft ein dauerhafter Wandel erreicht werden kann. Einer der wichtigsten nächsten Schritte wird darin bestehen, die notwendigen Investitionen in kreislauffähige, innovative und praktikable Lösungen zu mobilisieren, die bereits von der Allianz angenommen wurden. Wenn die richtigen Messgrößen vorhanden sind und die Projektleistung konsequent gemessen wird, kann nachgewiesen werden, dass der Erfolg reproduzierbar ist, was wiederum größere Investitionen anlockt und den Fortschritt auf dem Weg zur endgültigen Abschaffung von Plastikmüll beschleunigt."