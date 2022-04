MENLO PARK - Die Nutzerzahlen beim Facebook-Konzern Meta sind zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 wieder deutlich gewachsen. So griffen auf Facebook im ersten Quartal dieses Jahres täglich 1,96 Milliarden Nutzer zu - rund 30 Millionen mehr als drei Monate zuvor. Die Erleichterung bei Anlegern war groß: Die Meta-Aktie sprang zum Auftakt des vorbörslichen Handels am Donnerstag um rund 18 Prozent hoch.

BERLIN - Die Geschäfte des Essenslieferdienstes Delivery Hero haben sich im Auftaktquartal besser entwickelt als von Analysten erwartet. So übertraf der Dax-Konzern mit dem Umsatz die Analystenschätzung. Für das laufende Jahr bleibt der Vorstand bei seiner bisherigen Prognose und will sich auf die Integration des spanischen Zukaufs Glovo konzentrieren. "Derzeit kann ich versichern, dass wir uns keine großartigen Übernahmeziele anschauen", sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Unterdessen stellt sich das Unternehmen auf Gegenwind ein, nach zwei Jahren mit überdurchschnittlich starkem Wachstum dank der Corona-Pandemie.

Twitter mit deutlichem Nutzer-Zuwachs



SAN FRANCISCO - Twitter hat vor der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk den stärksten Zuwachs bei der Nutzerzahl seit Jahren verzeichnet. Der Online-Dienst kam im ersten Quartal auf 229 Millionen täglich aktive Nutzer, die in hauseigenen Apps oder der Web-Version Werbung zu sehen bekommen. Das war ein Plus von gut 14 Millionen binnen drei Monaten, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorging.

ROUNDUP/Munich Re: Kriegsbelastung derzeit gering



MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re sieht derzeit keine große Belastung durch den Ukraine-Krieg, schließt das aber für die Zukunft nicht aus. Vorstandschef Joachim Wenning verwies bei der Hauptversammlung des Dax -Unternehmens am Donnerstag darauf, dass Kriegsschäden in der Sachversicherung standardmäßig ausgeschlossen sind.

ROUNDUP: Linde erhöht nach starkem Auftaktquartal Gewinnziel für 2022

DANBURY/PULLACH - Der weltweit größte Industriegase-Konzern Linde legt nach einem Gewinnplus im Auftaktquartal die Latte für den Jahresgewinn höher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2022 auf 11,65 bis 11,90 US-Dollar zulegen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Woking bei Guildford bei London mitteilte. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu elf Prozent. Zuletzt war Linde von einem bereinigten EPS von 11,55 bis 11,85 Dollar ausgegangen, nach erreichten 10,69 Dollar (10,16 Euro) 2021. Die Aktie schwankte gegen Mittag zwischen knappen Gewinnen und Verluste. Sie gehörte damit zum Feld der wenigen Verlierer im Leitindex Dax .