Anif/Salzburg/Berlin (ots) - bookingkit, Europas führende Buchungs- und

Marketinglösung für Touren, Aktivitäten und Attraktionen, und Axess, führender

Anbieter innovativer und flexibler Besuchermanagement-Lösungen in den Bereichen

Sport, Freizeit, Museen und Attraktionen, schaffen durch die Verbindung ihrer

Systeme eine neue, leistungsstarke Ticketing-Umgebung für Attraktionen in ganz

Europa.



Im Rahmen der kürzlich geschlossenen Technologiepartnerschaft ist es Betreibern

von Attraktionen nun möglich, das gesamte Kunden- und Gästeerlebnis als

End-to-End-Gesamtpaket abzubilden; angefangen bei der Online-Buchung von Tickets

über die Vermarktung verschiedener Angebote über die wichtigsten

Vermarktungskanäle weltweit, wie z.B. GetYourGuide, Tripadvisor/Viator und

Google Things To Do, bis hin zur Zugangskontrolle und dem Park- und

Zusatzleistungsmanagement.





Beide Unternehmen sehen in der Partnerschaft eine naheliegende Ergänzung ihrereigenen Produkte und Dienstleistungen. So erläutert Oliver Suter, CSO undVorstand von Axess: "Als Fullfillment-Partner in der Freizeitindustrie ist esunsere Aufgabe, den Erfolg unserer Kunden durch innovative Ansätze auchaußerhalb unserer eigenen Technologieplattform zu maximieren. Dank derleistungsstarken Schnittstelle zu bookingkit nutzen wir das Potenzial derDigitalisierung vollumfänglich aus und verbinden, was zusammen gehört:Ticketbuchung, Online-Vermarktung und Besucher-Management. So lassen sich unserebestehenden Axess-Systeme sehr einfach um die über bookingkit angeschlossenenVertriebskanäle erweitern - ein echter Revenue-Boost."Auch für bookingkit passt die Zusammenarbeit mit Axess perfekt zum aktuellenFokus für 2022: "Jedes über bookingkit gebuchte Ticket - ob über den eigenenTicketshop oder Vermarkter gebucht - kann vor Ort direkt von einem Axess-Systemvalidiert werden", so Matthias Wirz, Chief Growth Officer bei bookingkit."bookingkit hat sich in den letzten Monaten zu einer starken Gesamtlösung ausBuchung, Management und vor allem Vermarktung entwickelt. Diesen Kern unsererLösung werden wir 2022 durch intelligente Vernetzung und innovativePartnerschaften um viele, insbesondere für Attraktionen unerlässliche Featuresergänzen. Daher sind wir unglaublich stolz, mit Axess den europäischenMarktführer für Zugangssysteme an unserer Seite zu haben. Gestärkt durchgegenseitige Empfehlungen werden wir den bereits vorhandenen gemeinsamenKundenstamm nun dynamisch betreuen und weiterentwickeln."Das integrierte End-to-End-Kundenerlebnis umfasst zunächst die Onlinebuchung vonTickets über die eigene Website sowie über alle angeschlossenen Vertriebskanäleund speist die entstandenen Buchungsdaten in das gemeinsame System ein. Dabei